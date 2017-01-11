Зюганов призвал признать независимость ДНР и ЛНР

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С соответствующим предложением он выступил на пленарном заседании Госдумы в среду, 11 января, сообщается на сайте партии.

«Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. Хватит издеваться над ними», — сказал парламентарий.

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Он также напомнил о гуманитарной поддержке, которая оказывается жителям восточной Украины: «Мы помогли детям прекрасного Донбасса. Мы только туда 58 конвоев отправили, 10 тысяч подарков».

16 декабря депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев заявил о необходимости признать итоги общенародных референдумов в ДНР и ЛНР, если Киев в течение полугода не выполнит минские соглашения.

В октябре прошлого года Тайсаев предложил пригласить на заседание думского комитета по делам СНГ руководителя ДНР Александра Захарченко. По его мнению, российским депутатам будет полезно узнать о реальной обстановке на востоке Украины. Когда может состояться заседание комитета с участием Захарченко, не уточняется.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки Киева силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины был утвержден комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, так называемые минские соглашения. Договоренности, в частности, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти.