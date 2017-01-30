КПРФ насчитала у себя 25 потенциальных кандидатов в президенты

В КПРФ обсуждают 25 возможных кандидатов от партии на участие в выборах президента России. Об этом заявил секретарь ЦК партии Сергей Обухов, передает «Интерфакс» в понедельник, 30 января.

«Первая кандидатура — [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов, он просто сам настаивает на том, чтобы еще шло обсуждение по возможным кандидатам», — сказал Обухов по итогам семинара-совещания, в котором участвовали представители региональных отделений.

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Он не уточнил, кто именно из партийцев может составить конкуренцию лидеру КПРФ. Способ отбора кандидатов еще не определен, отметил Обухов. По его мнению, следует обратить внимание на опыт левых европейских партий, например, на проведение референдумов при выдвижении кандидатов от французских коммунистов.

23 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах нового главы государства, когда «время созреет».

В середине декабря о своих президентских амбициях заявил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Баллотироваться намерен и бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве. Среди потенциальных участников президентской гонки также барнаульский кот Барсик и бывший советник главы подмосковной Балашихи Анатолий Баташев.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.