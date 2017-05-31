Спикер петербургского закса посетовал на утрату комсомола

Подростки участвуют в оппозиционных мероприятиях, потому что утрачен советский опыт работы с молодежью, полагает спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров («Единая Россия»). Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 31 мая.

«Не стало у нас пионерских организаций, комсомольских, где была система воспитания — трудовое, спортивное, нравственное», — сказал Макаров, комментируя рекомендации Смольного не участвовать в акциях протеста.

По его мнению, в современных школах уделяют недостаточно внимания воспитательной работе. Пробелы молодые люди пытаются восполнить при помощи интернета, считает Макаров. «И когда воспитывает интернет, молодежь не получает ответов на вопросы, которые у них стоят. В итоге они поддаются на призывы участвовать в митингах, для них это мода», — заключил Макаров.

Он также посетовал на то, что теперь молодежь не мечтает «быть космонавтами, летчиками, офицерами».

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга разработал памятку, которая предостерегает горожан от участия в несанкционированных акциях. В частности, парламентарии предлагают петербуржцам «думать головой и не вестись на провокации».

23 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить несовершеннолетним участвовать в протестных митингах.