Матвиенко предложила запретить несовершеннолетним участвовать в акциях протеста

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает разумным внесение в законодательство изменений, направленных на запрет вовлечения в незаконные массовые мероприятия несовершеннолетних. Об этом она заявила в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник, 23 мая.

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«Убеждена, что несовершеннолетние граждане — дети, подростки — не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные. (...) Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции», — сказала она.

Матвиенко отметила, что «современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей». По ее мнению, вовлечение несовершеннолетних россиян «через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия» — «недопустимо».

26 марта на Тверской улице в Москве состоялся несанкционированый массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек. Мероприятие не было согласовано с городскими властями: организаторам предлагались альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили. В результате на митинге было задержано более тысячи человек, среди которых были и несовершеннолетние.