Милонов увязал любовь юношей к Навальному с отсутствием секса

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал причиной участия юношей в митингах, организованных Алексеем Навальным, сексуальную неудовлетворенность. Своим мнением он поделился с изданием «ЗАКС.Ру».

«В 16 лет у тебя одни настроения, в 18 — другие, а в 25 уже берутся за голову. Я думаю, что любовь к Алексею Навальному пройдет по мере того, как молодые люди будут прекращать смотреть порнофильмы и переключатся на построение серьезных отношений с нормальными девушками», — считает политик.

Милонов считает, что школьники легко поддаются на манипуляции, и Навальный, «как последняя гомосятина и подонок, использовал детей», выведя их на улицы. «Их легко обмануть, и они ничего еще не понимают», — полагает депутат.

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Акции протеста прошли 26 марта в Москве и других российских городах. В столице, по последним данным, были задержаны более тысячи человек, в том числе сам Навальный. Его оштрафовали за организацию несанкционированного схода на 20 тысяч рублей и арестовали на 15 суток за сопротивление полиции.

27 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что несовершеннолетние принимали участие в протестах за вознаграждение.