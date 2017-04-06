В Госдуме предложили отправить молодежь на ловлю террористов в интернете

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Виталий Пашин предложил привлечь молодежь к борьбе с терроризмом. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 6 апреля.

«Нужно создавать студенческие отряды, которые бы отслеживали в интернете, выявляли их (возможных вербовщиков или террористов — прим. «Ленты.ру») и сообщали в соответствующие службы», — сказал депутат.

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Парламентарий также считает, что с учетом сложившейся обстановки целесообразно расширить возможности спецслужб. «Нужно больше полномочий давать нашим службам безопасности», — подчеркнул он.

Ранее в четверг стало известно, что в центре Ростова-на-Дону мужчина подобрал на дороге предмет, который сдетонировал у него в руках. Пострадавший лишился пальцев и получил ранение живота.

5 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после теракта в Санкт-Петербурге все силовые и правоохранительные службы «работают, что называется, на полную катушку».

В понедельник, 3 апреля, произошел теракт в метро Санкт-Петербурга. В вагоне поезда на перегоне от «Сенной площади» к «Технологическому институту» сработало взрывное устройство. Число жертв теракта составляет 14 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».