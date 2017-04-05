В Кремле пожаловались на дефицит партнеров по борьбе с террором

Борьба с терроризмом требует консолидации международных сил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 5 апреля. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы неоднократно говорили, что мы испытываем дефицит международного взаимодействия и сотрудничества, причем не по нашей вине. Терроризм — это весьма страшная, изощренная угроза, которая требует международного взаимодействия», — сказал он.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжит борьбу с террором. «Спецслужбы работают, работают, что называется, на полную катушку», — отметил он.

Ранее в среду Путин заявил, что террористические атаки угрожают большинству стран СНГ. По его словам, это подтвердил взрыв в петербургском метрополитене.

В понедельник, 3 апреля, произошел теракт в метро Санкт-Петербурга. В вагоне поезда на перегоне от «Сенной площади» к «Технологическому институту» сработало взрывное устройство. Число жертв теракта составляет 14 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».