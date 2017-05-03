ЦИК напомнил Навальному о невозможности избираться

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила о невозможности оппозиционера Алексея Навального баллотироваться. Такой комментарий она дала вскоре после того, как Кировский облсуд признал законным вынесение условного приговора политику по делу «Кировлеса», передает ТАСС.

«Безотносительно к каким-либо персонам, граждане РФ не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления», — отметила она.

Навальный осужден по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение и растрата»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких.

В среду, 3 мая, Кировский областной суд оставил в силе вынесенный Ленинским райсудом Кирова приговор Навальному и предпринимателю Петру Офицерову (второй фигурант дела).

Гришина говорила о положениях федерального законодательства (пункт 5.2 статьи 3 закона «О выборах президента»). Сам оппозиционер считает, что конституция оставляет ему возможность выдвигаться. По ней, избираться не могут граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы. Политик может добиться в Конституционном суде признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны. Кроме того, есть еще шанс, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным.

Защита Навального и Офицерова уже заявила, что обжалует приговор в ЕСПЧ, минуя Верховный суд.

