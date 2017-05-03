Суд отказался менять приговор Навальному по «Кировлесу»

Кировский областной суд признал законным приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу «Кировлеса». Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом решение Ленинского районного суда Кирова, назначившего Навальному и Офицерову условные наказания, оставлено в силе. Апелляционная жалоба защиты осужденных отклонена.

Как уточняет «Интерфакс», этот приговор лишает политика права баллотироваться на пост президента в соответствии с федеральным законодательством, однако сам Навальный считает, что конституция оставляет ему такую возможность. Это возможно в двух случаях: если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным (в связи с чем может последовать его отмена) или если оппозиционер добьется в Конституционном суде признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны.

Согласно конституции, избираться не могут граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5.2 статьи 3 закона «О выборах президента», осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость, а также до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Навальный ранее заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2018 году.