Дело оппозиционера Навального вернули в районный суд Кирова

Кировский областной суд постановил направить дело Алексея Навального и Петра Офицерова в суд первой инстанции для устранения выявленных процессуальных нарушений. Об этом в среду, 15 марта, сообщает ТАСС.

Сотрудники должны предоставить защитникам оппозиционера аудиозапись всего процесса для сверки с протоколом и внесения замечаний. После этого дело Навального и Офцерова будет возвращено в Кировский областной суд для проверки законности приговора.

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17 февраля стало известно, что защита Алексея Навального обжаловала приговор Ленинского суда Кирова, по которому он был повторно признан виновным в хищении средств компании «Кировлес» и осужден на пять лет условно.

В жалобе содержится просьба об отмене приговора и оправдании как самого Навального, так и второго фигуранта дела — бывшего главы «Вятской лесной компании» Петра Офицерова. Последний был осужден на четыре года колонии условно.

Обвинительный приговор в отношении Навального и Офицерова был повторно вынесен 8 февраля.

Первый приговор за хищение имущества госпредприятия «Кировлес» был вынесен в июле 2013 года. В ноябре 2016-го Верховный суд России, опираясь на постановление ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав подсудимых на справедливое разбирательство, отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в кировский суд.