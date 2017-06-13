Володин нашел единственного кандидата в президенты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что Владимир Путин — единственный кандидат в президенты на выборах 2018 года «у тех, кто хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного неба над головой». Такое заявление он сделал в интервью Life.

«Исходя из анализа развития страны начиная с 2000 года только один человек может справиться с этой задачей — Путин. И это понимаем не только мы. Понимают и наши противники, которые не отказались от своих целей: расчленить Россию и лишить ее суверенитета», — отметил председатель нижней палаты парламента.

Володин признался, что вопрос о возможности участия действующего лидера в будущей президентской кампании ему часто задают при личном общении, а «ожидание и надежда» при этом у всех одни — что Путин даст согласие на выдвижение своей кандидатуры.

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Спикер предупредил, что чем ближе дата выборов, тем больше будет попыток со стороны недружественно настроенных государств «через разные технологии, большинство которых будут грязными, повлиять на выбор людей и противодействовать гражданам страны в их стремлении поддержать Путина».

Выборы главы государства состоятся в марте 2018 года. По закону, избранный президент будет занимать эту должность шесть лет. Путин имеет право баллотироваться, однако пока он не объявил о соответствующем намерении. Зато такие планы есть, например, у руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, бизнесмена Сергея Полонского, находящегося под стражей по делу о мошенничестве, и у барнаульского кота Барсика.

