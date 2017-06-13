Володин нашел единственного кандидата в президенты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что Владимир Путин — единственный кандидат в президенты на выборах 2018 года «у тех, кто хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного неба над головой». Такое заявление он сделал в интервью Life.
«Исходя из анализа развития страны начиная с 2000 года только один человек может справиться с этой задачей — Путин. И это понимаем не только мы. Понимают и наши противники, которые не отказались от своих целей: расчленить Россию и лишить ее суверенитета», — отметил председатель нижней палаты парламента.
Володин признался, что вопрос о возможности участия действующего лидера в будущей президентской кампании ему часто задают при личном общении, а «ожидание и надежда» при этом у всех одни — что Путин даст согласие на выдвижение своей кандидатуры.
Спикер предупредил, что чем ближе дата выборов, тем больше будет попыток со стороны недружественно настроенных государств «через разные технологии, большинство которых будут грязными, повлиять на выбор людей и противодействовать гражданам страны в их стремлении поддержать Путина».
Выборы главы государства состоятся в марте 2018 года. По закону, избранный президент будет занимать эту должность шесть лет. Путин имеет право баллотироваться, однако пока он не объявил о соответствующем намерении. Зато такие планы есть, например, у руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, бизнесмена Сергея Полонского, находящегося под стражей по делу о мошенничестве, и у барнаульского кота Барсика.