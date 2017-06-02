Песков поведал о перспективах работы органов власти после президентских выборов

Состав правительства и других органов власти после 2018 года будет зависеть от исхода следующих президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 2 июня, передает РИА Новости.

«Все будут продолжать работать, как работали. Скорее всего, все будет хорошо. Задача только — насколько лучше, чем сегодня», — сказал официальный представитель Кремля. Уточнить состав будущей поствыборной команды он отказался, подчеркнув, что ее определит избранный глава государства и назначенный им премьер-министр.