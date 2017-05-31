Путин назвал преждевременным вопрос о своем участии в выборах 2018 года

Президент России Владимир Путин считает преждевременным вопрос о своем участии в избирательной кампании 2018 года. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro по итогам своего визита во Францию.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру, глава государства отметил, что «об этом еще рано говорить». «Каждый, кто имеет на это право и пройдет предусмотренные законом процедуры, безусловно, сможет принимать участие в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах», — добавил Путин.

«У нас все избирательные кампании проходят в строгом соответствии с Конституцией, и я сделаю все для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом», — заявил Путин.

В ходе большой пресс-конференции, прошедшей в декабре прошлого года, Путин обещал ответить на вопрос об участии в президентской кампании, когда «время созреет».

Следующие выборы главы государства намечены на 11 марта 2018 года. О намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили, в частности, Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и Алексей Навальный, а также находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве бизнесмен Сергей Полонский. Геннадий Зюганов также не исключил своего участия в качестве кандидата. Президент России избирается сроком на шесть лет.