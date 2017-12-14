Кремль констатировал адаптацию России к жизни в условиях санкций

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что России удалось завершить процесс адаптации к жизни в условиях санкций и выйти на траекторию роста. Видео доступно на YouTube-канале «России 24» (с 19:15).

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«Живем в атмосфере рестрикций, санкций. Но при этом извлекаем пользу из этого, при этом адаптируем нашу экономику и завершили процесс адаптации к этим условиям, таким образом, что удалось выйти из отрицательной динамики роста, по-русски говоря из траектории падения, и перейти в траекторию роста в подавляющем большинстве отраслей нашей экономики», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что многие отрасли российской экономики демонстрируют убедительный рост, например, сельское хозяйство. «Если вы возьмете наших фермеров, наших селян, то они были бы очень недовольны, если бы эти санкции сняли», — добавил он.

В 2014 году ЕС, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

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