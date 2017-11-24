Шувалов призвал приготовиться к отмене санкций

Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов призвал производителей продуктов готовиться к отмене контрсанкций при условии отмены ограничений против Москвы. Об этом он заявил на форуме «Сделано в России», передает Rambler News Service.

«Производители окажутся совсем в иной конкурентной среде. Будет запрос на некий инструмент поддержки, но его уже не будет в правовом поле. К этому надо готовиться», — сказал он.

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Шувалов подчеркнул, что отмена запрета на ввоз продуктов из ЕС может произойти в любой момент, когда появятся политические предпосылки. Возможную дату он не назвал, отметив, что это может быть и год, и 10 лет.

В июле российские власти продлили действие предыдущей редакции продовольственного эмбарго до конца 2018 года. Российское продэмбарго является ответом на введенные западными странами санкции.

Ряд государств, включая США и страны ЕС, поэтапно ввели финансово-торговые ограничения в отношении России с марта 2014 года. Они объяснили свое решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ, а их отмену впоследствии увязали с выполнением минских соглашений.