Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал «скорое» снятие санкций с России

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр предположил, что санкции Запада, наложенные на Россию, в скором времени могут быть сняты. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Рассуждая о перспективах сотрудничества России и Саудовской Аравии в условиях возможного ужесточения санкций, дипломат отметил, что в международном обществе можно договориться о снятии санкций, и этот вопрос уже назревает.

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6 октября Австрийский институт экономических исследований опубликовал доклад, в котором оценены потери Евросоюза от наложенных на Россию ограничительных мер. Эксперты выяснили, что с 2014 года страны старого света потеряли более 300 миллиардов евро.

Ряд стран, включая США и государства ЕС, поэтапно ввели санкции в отношении России с марта 2014 года. Они объяснили свое решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ, а их отмену впоследствии привязали к выполнению минских соглашений. В ответ Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.

