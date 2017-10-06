Раскрыты потери ЕС от санкций против России

Антироссийские санкции обошлись странам Евросоюза более чем в 30 миллиардов евро с 2014 года. Об этом сообщается в докладе Австрийского института экономических исследований (WIFO).

С момента введения ограничительных мер поставки европейских товаров в Россию упали почти на 16 процентов ежегодно. До 40 процентов этого снижения приходится на санкции. В результате Россия перестала быть четвертым по величине торговым партнером ЕС и переместилась на пятое место.

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В 2013 году экспорт ЕС в Россию достиг 120 миллиардов евро, в 2016-м он рухнул до 72 миллиарда евро, отмечают эксперты. Согласно оценкам WIFO, в 2014-2016 годах поставки Евросоюза только из-за санкций снизились на 11 процентов, что составляет 30 миллиардов евро.

За этот период особенно сильно от ограничения торговли пострадали Кипр — экспорт в Россию упал на 35 процентов, Греция (23 процента) и Хорватия (21 процент). Наиболее чувствительным воздействие санкций было в 2014 году, констатируют эксперты.

По оценке ООН, санкции против России обходятся экономике Евросоюза в 3,2 миллиарда долларов в месяц. Экономика России, в свою очередь, потеряла 55 миллиардов долларов за три года.

Ряд стран, включая США и государства ЕС, поэтапно ввели санкции в отношении России с марта 2014 года. Они объяснили свое решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ, а их отмену впоследствии привязали к выполнению минских соглашений. В ответ Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.