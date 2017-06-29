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«Тогда наступит Армагеддон»

Чем грозит российской экономике продление европейских санкций

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Ангела Меркель и Эммануэль Макрон
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Как минимум еще семь месяцев будут действовать антироссийские ограничения Евросоюза. Они бьют по финансовому, энергетическому и оборонному секторам экономики РФ. Впрочем, за несколько лет санкционного противостояния со множеством стран мира страна успела адаптироваться. Эксперты полагают, что западные санкции смогут оказать существенное влияние на развитие России лишь в случае их серьезного ужесточения.

Бомбардировка по секторам

Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода. Это было формальное решение: члены ЕС договорились обо всем еще на саммите 22 июня. Как сказано в сообщении Европейского совета, продление санкций стало возможным после отчета президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель об исполнении минских соглашений.

«Первоначально ограничения сроком на год были введены 31 июля 2014-го в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине. Санкции были усилены в сентябре 2014 года», — напомнил Европейский совет. Их приняли после того, как Крым вернулся в состав России по результатам референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова проголосовали за воссоединение.

Ограничения ЕС против Москвы действуют до 31 января 2018 года (отсчет ведется с 31 июля 2017-го) и снова могут быть продлены.

Санкции бьют сразу по нескольким секторам российской экономики. Во-первых, финансовая система. Сбербанку, ВТБ, Россельхозбанку, Газпромбанку и Внешэкономбанку ограничен доступ на европейский рынок капитала. Им запрещено занимать деньги на срок более 90 дней, а инвесторам из ЕС — покупать акции и облигации данных кредитных учреждений.

Во-вторых, оборонный сектор. В черный список, к примеру, входят «Уралвагонзавод», «Оборонпром», «Объединенная авиастроительная корпорация». Европейским инвесторам запрещено долговое финансирование данных предприятий. Кроме того, ЕС ввел эмбарго на импорт и экспорт российского оружия, а также на поставки в РФ товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

В третьих, энергетика. ЕС запретил предоставлять России доступ к технологиям, оборудованию и услугам, позволяющим разведывать и добывать нефть на глубине больше 150 метров на арктическом шельфе или для разведки и добычи сланцевой нефти путем гидроразрыва.

Помимо большого пакета секторальных санкций, есть индивидуальные (запрет на въезд в ЕС, заморозка активов). Под них попадают 150 физических лиц и 37 предприятий. Эти санкции действуют до сентября 2017 года. До 23 июня 2018 года продлены европейские санкции против Крыма — запрет на поставки в Европу произведенных на полуострове товаров, на инвестиции в республику и на продажу региону некоторых технологий (транспортных, телекоммуникационных, энергетических).

В день продления санкций, 28 июня, министр финансов Антон Силуанов заявил, что считает реалистичным прогнозом увеличение ВВП РФ на 2 процента. «Темпы роста от месяца к месяцу ускоряются. Если взять последние отчетные данные по ВВП за май, то это уже 3,1 процента», — отметил чиновник и добавил, что реальные доходы населения в этом году поднимутся на 1 процент. Глава Минфина привел официальную позицию правительства. С учетом того, что страна живет под санкциями уже третий год, очевидно, что все негативные последствия заложены в ожидания.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в январе 2017-го отчитался, что Россия адаптировалась к неблагоприятной внешней конъюнктуре — как к санкциям, так и к низким ценам на нефть. «Мы полностью справились с этим», — подчеркнул он. По мнению властей, и финансовый, и оборонный, и энергетический сектора приспособились к санкционному режиму.

Деньги в песок

На курсе валют продление санкций — давно запланированное событие — никак не сказалось. Да, евро подорожал (днем 28 июня он стоил 67,65 рубля, поднявшись сразу на 1,14 рубля). Но европейскую валюту толкнуло вверх позитивное выступление главы ЕЦБ Марио Драги, подтвердившего намерение сохранить программу стимулирования экономики еврозоны.

Если говорить о российских контрсанкциях, то есть о продовольственном эмбарго на продукты питания из ЕС, то они действуют до 31 декабря 2017 года. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что эмбарго прекратится после отмены санкций Запада. «Если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже будем это делать, иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО», — отметил глава государства. Европейские ограничения продлены до 31 января 2018-го, значит, россияне не увидят на прилавках «запрещенку» еще как минимум семь месяцев.

По оценкам экспертов, санкции против России введены надолго. И их скорая отмена не закладывается при планировании ни в правительстве, ни бизнесом, ни участниками финансового сектора. Отечественная и европейская экономика продолжают нести потери.

«Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС», — отреагировал замминистра иностранных дел Алексей Мешков. По оценке ООН, антироссийские санкции обошлись различным государствам в более чем 100 миллиардов долларов, Москва при этом лишилась 52-55 миллиардов. «Примерно 150 миллиардов долларов, это в три раза превышает ВВП Эфиопии, нельзя ли найти лучшее применение этим деньгам?» — задавался вопросом специальный докладчик ООН Идрис Джазаири. «Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис», — констатировал он.

Еще жестче

Экономика России ощутит серьезные последствия только в том случае, если секторальные санкции будут сильно ужесточены, полагают специалисты. Старые ограничения, хоть и оказывают негативное воздействие, уже не способны помешать восстановлению страны после кризиса 2014 года.

«Российская экономика адаптировалась к санкциям. Это проявляется, к примеру, в снижении динамики внешнего долга России. Если до санкций на 1 января 2014 года он составлял 728,9 миллиарда долларов, то на 1 апреля 2017 года сократился до 529,7 миллиарда долларов», — указывает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

По его словам, продление санкций — это негативная новость, однако она уже была заложена в рыночные ожидания. Эксперт полагает, что ограничения, безусловно, скажутся на отечественной экономике, но «вполне умеренно».

Ситуация изменится, продолжает Осадчий, если, допустим, в черные списки начнут включать предприятия, которые проводят операции с лицами, уже находящимися в этих списках.

Так, например, крупные российские банки с госучастием не могут работать в Крыму — за это их ждет арест активов и заморозка счетов за рубежом. Но финансовые организации обслуживают крымчан, так как они — граждане России. «Если за эту будут преследовать, вот тогда наступит Армагеддон», — заключил он.

Григорий Коган
Марат Селезнев

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