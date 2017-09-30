Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США

Новые санкции США, которые ставят Россию в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски. Об этом заявил глава Центра стратегических инициатив, бывший министр финансов Алексей Кудрин на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair в субботу, 30 сентября, сообщает ТАСС.

«Конечно, неприятно стоять рядом с Северной Кореей и Ираном в этом списке. Это создает новые имиджевые риски для России. По своей открытости Россию сложно сравнивать с этими странами», — сказал Кудрин.

Ранее 30 сентября сообщалось, что ограничения на финансирование российских банков и компаний нефтегазового сектора на основании нового американского закона о санкциях вступят в силу с 28 ноября.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России 2 августа. Он предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 60 дней — компаний нефтегазового сектора. Госсекретарю США Рексу Тиллерсону было поручено курировать ограничения в отношении России.