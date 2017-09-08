Кудрин призвал ввести в госорганы «управленческий спецназ»

Российской системе управления необходимы высококвалифицированные специалисты по управлению изменениями, так называемый «управленческий спецназ». Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин, сообщает Rambler News Service.

«Нам нужно внедрить по сути то же самое, что есть в лучших корпорациях — это управление персоналом полного цикла», — сказал он в ходе Московского финансового форума.

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По его словам, это означает изменение системы набора персонала, требований к нему, установление системы дифференцированных контрактов и прочее. «Я оцениваю, что в каждом министерстве будут происходить десятки, сотни постоянных изменений. Поэтому [необходимо] постоянное, непрерывное образование госслужащих каждый год», — сказал Кудрин.

6 сентября газета «Ведомости» писала о том, что Кудрин раскрыл часть своей стратегии развития России до 2024 года, которую он подготовил для президента Владимира Путина. Ключевое предложение стратегии — проведение структурных реформ.

Проект административной реформы, представленный ЦСР, предусматривает в 2018-2024 годах сокращение госаппарата и затрат на него примерно на 30 процентов от нынешнего.