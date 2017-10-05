Президент Болгарии заявил о вреде антироссийских санкций

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что антироссийские санкции не могут действовать бесконечно. Об этом сообщает агентство БТА.
По словам Радева, в экономическом смысле ограничительные меры вредны, и они наносят ущерб экономическим отношениям. Болгарский лидер в то же время заметил, что санкции являются общим европейским политическим решением, но бизнес не должен от них страдать. «Поэтому я надеюсь, что в какой-то момент они будут отменены», — заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
10 июня Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но самостоятельно инициировать подобный процесс не может. «Я с удовольствием поддержу любой акт по отмене этих санкций, но пусть будет ясно — в одиночку президент не может инициировать такой акт», — сказал тогда болгарский лидер.
Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора экономики. Брюсселем также были введены и санкции против Крыма.