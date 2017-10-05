Президент Болгарии заявил о вреде антироссийских санкций

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что антироссийские санкции не могут действовать бесконечно. Об этом сообщает агентство БТА.

По словам Радева, в экономическом смысле ограничительные меры вредны, и они наносят ущерб экономическим отношениям. Болгарский лидер в то же время заметил, что санкции являются общим европейским политическим решением, но бизнес не должен от них страдать. «Поэтому я надеюсь, что в какой-то момент они будут отменены», — заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Материалы по теме Сами санкциям не рады Президент Австрии рассказал Путину, как отменить антироссийские меры

10 июня Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но самостоятельно инициировать подобный процесс не может. «Я с удовольствием поддержу любой акт по отмене этих санкций, но пусть будет ясно — в одиночку президент не может инициировать такой акт», — сказал тогда болгарский лидер.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора экономики. Брюсселем также были введены и санкции против Крыма.