Президент Болгарии заявил о желании поддержать отмену антироссийских санкций

Президент Болгарии Румен Радев готов поддержать отмену антироссийских санкций, но самостоятельно инициировать подобный процесс не может. Об этом он заявил в интервью телеканалу bTV.
«Я с удовольствием поддержу любой акт по отмене этих санкций, но пусть будет ясно — в одиночку президент не может инициировать такой акт», — сказал Радев.
Он добавил, что механизмы в Евросоюзе устроены таким образом, что даже одно государство может запустить процесс отмены санкций. Радев считает, что «рано или поздно» это произойдет.
Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Брюсселем также были введены и санкции против Крыма, действующие до 23 июня этого года.
В ответ Москва запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям. Продовольственное эмбарго в первую очередь затронуло страны Евросоюза.