Мир
 

Президент Болгарии заявил о желании поддержать отмену антироссийских санкций

Перейти в «Мою Ленту»
Румен Радев
Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев готов поддержать отмену антироссийских санкций, но самостоятельно инициировать подобный процесс не может. Об этом он заявил в интервью телеканалу bTV.

«Я с удовольствием поддержу любой акт по отмене этих санкций, но пусть будет ясно — в одиночку президент не может инициировать такой акт», — сказал Радев.

Он добавил, что механизмы в Евросоюзе устроены таким образом, что даже одно государство может запустить процесс отмены санкций. Радев считает, что «рано или поздно» это произойдет.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Брюсселем также были введены и санкции против Крыма, действующие до 23 июня этого года.

В ответ Москва запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям. Продовольственное эмбарго в первую очередь затронуло страны Евросоюза.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Президентът: Ще поканя Владимир Путин у нас догодина
Российский постпред увидел предпосылки изменения курса ЕС в отношении Москвы
Путин призвал заканчивать с санкциями
Австрийский канцлер подсчитал убытки от антироссийских санкций
Последние новости
Президент Болгарии заявил о желании поддержать отмену антироссийских санкций
Ecco создал обувь для «походки Будды»
Эрдоган призвал снять блокаду с Катара
Трамп заявил о готовности дать показания о беседах с Коми
Британская полиция задержала подозреваемого по делу о теракте в Лондоне
Путин в интервью Стоуну рассказал о своих внуках
Газета рассказала о тайных переговорах России и США по Сирии
Другие материалы рубрики
Мир00:12 9 июня
Роберт Мугабе

Черный властелин

До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
05:49Сегодня

Эрдоган призвал снять блокаду с Катара

03:08Сегодня

Газета рассказала о тайных переговорах России и США по Сирии

04:59Сегодня

Трамп заявил о готовности дать показания о беседах с Коми

Мир00:19 8 июня

Лучше сделки хуже нет

Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
06:23Сегодня

Бразильский суд оправдал президента страны по делу о финансовых нарушениях

01:25Сегодня

Трамп удивился результатам британских выборов

02:24Сегодня

СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Путиным

Мир00:30 7 июня

Голоса с постсоветского пространства

В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
04:23Сегодня

Британская полиция задержала подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

20:32 9 июня

Консерваторы рассказали о составе нового правительства Великобритании

00:48Сегодня

Опубликованы окончательные итоги парламентских выборов в Великобритании

Россия
«На каждой остановке выгружали трупы»
Портреты и воспоминания калмыков, переживших геноцид
В Москве перебегавший дорогу пешеход устроил ДТП с мотоциклом и автобусом
Котики и козлики
На Алтае, в Бурятии и Тыве пересчитали снежных барсов и козерогов
И даже в области балета...
Строящийся под Томском ядерный реактор откроет новую страницу в энергетике Земли
Семья боявшихся секс-воспитания немцев пошла на вторую попытку переезда в Россию
Названы десять самых добрых городов России
Патриарх Кирилл освятил исток Волги
Все материалы
Мир
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Лучше сделки хуже нет
Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
Социалист против холодильника
Самонадеянность Терезы Мэй стоила ее партии победы
Эрдоган призвал снять блокаду с Катара
«Общение с Трампом произвело на Меркель сильное впечатление»
Федор Лукьянов о том, полезен ли России разлад в отношениях Европы и США
Газета рассказала о тайных переговорах России и США по Сирии
Бразильский суд оправдал президента страны по делу о финансовых нарушениях
Все материалы
Бывший СССР
Юлия ТимошенкоЮлия Цезарь
Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
Парубий понадеялся на скорейшее принятие решения по визовому режиму с Россией
Эксперт объяснил причины отмены «социального рая» в Туркменистане
В Раде посчитали «дорогим удовольствием» введение виз с Россией
Порошенко с Киской встретят введение безвизового режима на границе
В ДНР заявили об отсутствии гарантий безопасности для ремонта насосной станции
В украинской армии появятся штаб-сержанты и мастер-старшины
Все материалы
Финансы
«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»
Кто сыграет против укрепления российской валюты
Валютные ипотечники поблагодарили АИЖК за программу помощи
Сбербанк восстановил работу систем оплаты после сбоя
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
В ЦБ рассказали о падении ипотечных ставок до исторического минимума
Набиуллина предостерегла от легкомысленного отношения к инфляции
Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ
Все материалы
Бизнес
РЖД едет в Мумбаи
Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
Для маленьких и покрупнее
Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
Продавай российское
Как государство поддерживает отечественные компании-экспортеры
Суд снял арест c российского имущества в Бельгии
«Аэрофлот» вошел в Топ-20 авиакомпаний мира по пассажиропотоку
L'Oreal решила продать The Body Shop за миллиард евро
Гройсман рассказал о мерах для блокировки «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Посылки с изюминкой
Самые изощренные попытки передать заключенным запрещенные предметы
Полицейские нашли в Самаре два тайника с автоматами и гранатометами
Минобороны обвинило коалицию США в сговоре с ИГ
Судившегося с IKEA российского бизнесмена арестовали по делу о мошенничестве
Удалившей пациентке 22 здоровых зуба стоматологу предъявили обвинение
Все материалы
Наука и техника
Без вариантов
Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
«Обвал русской истории»
Что замышляли враги революции 1917 года
Робот София пообещала пощадить людей и нахмурилась
Создана самая гигантская симуляция Вселенной
В Москве умер «отец МКС»
Растущая киста сплющила половину мозга американца
Все материалы
Спорт
РазмоЧили
Последняя проверка команды Станислава Черчесова перед КК завершилась вничью
Леонид СлуцкийКуда приводят мечты
Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в Англии
Ковалев нецензурно пригрозил Уорду
Мутко рассказал о будущем Черчесова в качестве тренера сборной России
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Чили
«Манчестер Юнайтед» расстался с Ибрагимовичем
В «Халл Сити» объяснили назначение Слуцкого главным тренером
Все материалы
Культура
Восставшие из ада
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Мумии» до «Манифесто»
Увековеченное
История фотографии от XIX столетия до Родченко и хроники Августовского путча
Лев Николаевич Толстой рассказывает внукам «Сказку об огурце». 1909 годТолстой и эти
11 причин поехать в Ясную Поляну
Мединский нашел новый способ развивать внутренний туризм
Путин в интервью Стоуну рассказал о своих внуках
Эдуард Лимонов стал персоной нон грата в Азербайджане
Умерла звезда «Дика Трейси» Гленн Хедли
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я выбью тебе зубы и сверну шею!»
Как борцы с рептилоидами дают советы президенту США
История голодного мальчика из детского дома растрогала пользователей сети
Apple удалила мобильную игру с фашистским лягушонком Пепе
Профессиональные инвесторы раскроют секреты эффективных сделок
Первый канал покажет фильм «Интервью с Путиным»
Дуров раскритиковал любимый мессенджер Сноудена
Уставшие от «лживых СМИ» британцы начали массово сжигать газеты
Все материалы
Ценности
«Самая идеальная одежда для нас — пижама и халат»
Сестры Салимовы создают одежду для постели, в которой можно выйти в свет
«Мы пришли с миром от имени всего человечества»
Нил Армстронг — человек, первым ступивший на Луну
Ecco создал обувь для «походки Будды»
Британские эксперты предрекли популярность прозрачным джинсам и майкам с «грудью»
Hermes отметил 150-летие Канады платком с бобром
Племянник Александра Маккуина продолжил дело дяди
Дочь Пола Маккартни начнет делать одежду из мусора
Все материалы
Путешествия
GuatemalaВ стране индейцев, шаманов и бандитов
Корреспондент «Ленты.ру» побывал в Гватемале — самой опасной стране Америки
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Бразильская туристка пристала на улице к президенту Болгарии
Агрессивный пассажир довел до слез сотрудницу авиакомпании
Собака изуродовала лицо пассажиру на борту самолета в США
Авиабилеты на лето обошлись россиянам в 8,4 тысячи рублей
Все материалы
Из жизни
Мне бы твои проблемы
Самые нелепые жалобы людей на жизнь
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Мейкап по-восточному
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
Смоленские молодожены приехали в ЗАГС на броневике
Молодожены из Японии устроили свадебную фотосессию на фоне взрывов
Американка поймала заползшую в дом змею наволочкой
Модели plus-size похвастались целлюлитом на съемке для Vogue
Все материалы
Самый семейный универсал
Месяц с универсалом Skoda Superb: часть первая, знакомство
«Крузак», каким вы его не видели
Крутейшие проекты на базе Toyota Land Cruiser 200
«УАЗы» нашей мечты
Шесть нереальных «уазиков», которые нужно воплотить в реальности
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Самыми злостными нарушителями правил парковки стали Ford и BMW
Проезд по трассе М11 станет бесплатным для красных машин
«Теслы» научились развлекать пассажиров комедийными скетчами
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы