Российский постпред увидел предпосылки изменения курса ЕС в отношении Москвы

Условия смягчения курса Евросоюза в отношении России созревают — такое мнение в интервью газете «Известия» высказал российский постпред при ЕС Владимир Чижов.
«В любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности», — сказал он. По словам Чижова, этому есть немало свидетельств. Однако пока сложно сказать, когда «критическая масса политической воли будет достигнута», добавил постпред.
«Гадать не буду. Скажу только, что ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских односторонних рестриктивных мер (термин более корректный, нежели «санкции»), действие которого истекает 31 июля — это так называемые секторальные, или экономические, меры», — напомнил Чижов.
«Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев — это уже из сферы гадания», — отметил он.
Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели в 2014 году ограничительные меры в отношении Москвы, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики.
Брюсселем также были введены и санкции против Крыма, действующие до 23 июня этого года. 6 июня послы стран-членов Евросоюза согласовали продление этих мер сроком на один год.