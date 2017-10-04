Ткачев рассказал о сроках появления российского пармезана

Для выпуска в России отечественного пармезана потребуется еще три года. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, передает в среду,

4 октября, «Интерфакс».

Чиновник подчеркнул, что сырная отрасль после введения продэмбарго активно развивается. «Я знаю, что у нас три-четыре завода строятся в России суперсовременных. Значит, мы будем делать и твердые сыры, и мягкие, и, естественно, с плесенью», — сказал он. И добавил, что через три года «мы увидим достаточно современное производство подобных сыров и будем иметь российский пармезан».

Ткачев пояснил, что выпуск пармезана — сложное с технологической точки производство, поскольку для него требуются особое кормление, выгул животных и технологии.

В августе 2014 года Россия запретила ввоз некоторых продуктов питания (в том числе сыров) из стран, поддержавших антироссийские санкции после присоединения Крыма к РФ и событий на Украине. Изначально эмбарго касалось поставок из США, Канады, Норвегии, Австралии и Евросоюза. Затем список был расширен: в него включили Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. Под запретом оказались импортные мясные и молочные продукты, рыба, овощи и фрукты. В июле 2017-го российские власти продлили действие продэмбарго до конца 2018 года.