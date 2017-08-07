Торгпред России рассказал о потерях США от продуктового эмбарго Москвы

Торговый представитель России в США Александр Стадник рассказал, что Вашингтон потерял порядка 2,2 миллиарда долларов за время действия введенного Москвой продуктового эмбарго. Такие цифры он привел в понедельник, 7 августа, в беседе с РИА Новости.

По словам Стадника, потери для американской экономики с учетом упущенной выгоды могут ежегодно достигать 1,8-2,2 миллиарда долларов.

«Контрсанкции были вынужденной мерой, которая стала ответом на введенные ранее санкции в отношении российского бизнеса. На самом деле, эти антироссийские меры стали ударом в спину многим американским компаниям», — уверен торгпред.

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Он также похвалил российские власти за то, что их ограничения позволили укрепить сельское хозяйство страны и сохранить цены «на приемлемом уровне». «И, хотя контрсанкции играют на руку нашим аграриям, ситуация, когда приходится отвечать такими контрмерами, — ненормальная. Хотелось бы, чтобы в будущем наши отношения вернулись к уровню взаимовыгодного сотрудничества, когда нет необходимости принимать подобные ответные шаги», — считает Стадник.

Накануне президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло заявил, что итальянский бизнес понес серьезный ущерб от российских контрмер. По его оценкам, Рим потерял порядка 12 миллиардов евро и 200 тысяч рабочих мест.

В 2014 году ряд государств, в том числе США и страны — члены Евросоюза, ввел ограничительные меры против России, связав их сначала с вхождением Крыма в состав страны, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран. В июле его действие было продлено до 31 декабря 2018-го.