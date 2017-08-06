Финансы
 

Убытки Италии от российского продэмбарго оценили в 12 миллиардов евро

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Российское эмбарго на ввоз продуктов, введенное в ответ на санкции стран Запада в отношении Москвы, нанесло сильный ущерб малому и среднему итальянскому бизнесу. Об этом рассказал РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло.

По словам эксперта, эмбарго «не вредит европейским компаниям, в особенности немецким», однако наносит ущерб итальянским фирмам. Это связано с тем, что предприятия страны по сравнению с фирмами из Германии слабо представлены на рынке России, что делает их более уязвимыми перед ограничениями, отметил Алессандрелло.

Президент торговой палаты указал, что сильнее всего пострадал продовольственный сектор. «Италия на сегодняшний день из-за российского контрэмбарго потеряла 11-12 миллиардов евро экспорта в Россию и 200 тысяч рабочих мест», — сообщил он.

«К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках. Из них российский является ближайшим и наиболее подходящим для итальянцев», — подчеркнул Алессандрелло.

28 июня Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран. В июле его действие было продлено до 31 декабря 2018-го.

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