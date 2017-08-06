Убытки Италии от российского продэмбарго оценили в 12 миллиардов евро

Российское эмбарго на ввоз продуктов, введенное в ответ на санкции стран Запада в отношении Москвы, нанесло сильный ущерб малому и среднему итальянскому бизнесу. Об этом рассказал РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло.

По словам эксперта, эмбарго «не вредит европейским компаниям, в особенности немецким», однако наносит ущерб итальянским фирмам. Это связано с тем, что предприятия страны по сравнению с фирмами из Германии слабо представлены на рынке России, что делает их более уязвимыми перед ограничениями, отметил Алессандрелло.

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Президент торговой палаты указал, что сильнее всего пострадал продовольственный сектор. «Италия на сегодняшний день из-за российского контрэмбарго потеряла 11-12 миллиардов евро экспорта в Россию и 200 тысяч рабочих мест», — сообщил он.

«К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках. Из них российский является ближайшим и наиболее подходящим для итальянцев», — подчеркнул Алессандрелло.

28 июня Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран. В июле его действие было продлено до 31 декабря 2018-го.