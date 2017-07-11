ФТС заметила снижение импорта санкционных продуктов

Федеральная таможенная служба (ФТС) фиксирует снижение объемов ввоза в Россию санкционных продуктов. Об этом заявил глава ФТС Владимир Булавин, сообщает Rambler News Service. Он добавил, что сейчас таможенники перехватывают такую продукцию не на пограничных постах, а на федеральных трассах.

По его словам, основная проблема состоит в том, что любой товар выпущенный в странах ЕАЭС, имеет право хождения по всей территории Таможенного союза. «Поэтому, если бы наши друзья и партнеры присоединились бы к нашим ответным мерам на введенные санкции, у нас бы этой проблемы не было», — заключил он.

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5 июля правительство России согласно президентскому указу продлило срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран, которые ввели санкции против Москвы, до конца 2018 года.

28 июня Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года. Незадолго до этого власти США добавили в санкционный список еще 38 фамилий и организаций, причастных к «действиям России на Украине».

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.