Ткачев понадеялся на продление продэмбарго до 2020 года

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выразил надежду, что продовольственное эмбарго будет действовать как минимум до 2020 года, сообщает ТАСС. По его словам, «такая обстановка» должна и дальше способствовать увеличению объемов производства.

«Мы рассчитываем и до 2020 года, и больше», — заявил он.

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Ткачев является убежденным сторонником ограничительных мер в отношении иностранной сельскохозяйственной продукции. В марте он отмечал, что российский аграрный комплекс готов к отмене продовольственного эмбарго, но для отрасли было бы хорошо продержать его еще 10 лет.

В начале февраля в Минсельхозе сообщили, что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов. Тогда Ткачев выразил надежду на сохранение продовольственного эмбарго в течение ближайшего года или двух лет.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.

