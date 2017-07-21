А ввоз и ныне там

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Почему Росcии не удается реализовать программу импортозамещения

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Статистика Федеральной таможенной службы показала, что импорт из стран дальнего зарубежья в Россию по итогам первого полугодия взлетел более чем на четверть. Из этого можно сделать разные выводы. Например, что импортозамещение в подавляющем большинстве отраслей остается нереализуемой утопией. Или то, что рост закупок означает повышение спроса, а значит, потребительская и инвестиционная активность в стране постепенно оживают. В любом случае главным стимулятором импорта остается курс рубля.

Импорт — это нормально

В первом полугодии 2017-го импорт товаров из дальнего зарубежья составил без малого 90 миллиардов долларов, причем почти 20 процентов этого объема (17,5 миллиарда долларов) было импортировано в июне, то есть можно говорить о тенденции к росту.

Из-за этого во втором квартале даже образовался дефицит счета текущих операций — показателя, учитывающего торговый баланс, инвестиционные доходы и трансферты. Надо сказать, что в последний раз именно в апреле-июне подобное наблюдалось только в 1998 году. Поквартально сальдо счета иногда выходит в минус, но, как правило, это случается в июле-сентябре.

Сразу оговоримся, что, несмотря на бурный рост в минувшем полугодии, показатели импорта радикально отстают от результатов «тучных» лет. В последние докризисные шесть месяцев (в январе-июне 2014 года) Россия ввезла товаров из-за рубежа на 152 миллиарда долларов. Так что нынешний результат едва перевалил за половину относительно сравнительно благополучного периода развития российской экономики.

В поставках из-за рубежа по-прежнему доминирует категория «машины и оборудование»: в мае — 52,2 процента всего импорта, в июне — 53 процента. В июне 2016 года было 49 процентов. Такая динамика может свидетельствовать о положительных тенденциях в российской экономике.

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, увеличение импорта — не всегда негативная тенденция. «Во-первых, обратите внимание на то, что растет доля "инвестиционного" импорта — машин, оборудования и других товаров длительного пользования для промышленности и транспорта. Нужно понимать, за счет каких товаров увеличивается импорт: если речь идет просто о потреблении, то это не очень хороший сигнал. Совсем другое дело — закупки оборудования для переоснащения компаний», — объяснила она.

С другой стороны, объем поставок в Россию товаров народного потребления также вырос. К примеру, в июне импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 36,2 процента, превысив миллиард долларов. Некоторый рост показал и фармацевтический импорт, хотя и не столь значительный.

Все не заместишь

В целом результаты показывают, что программа импортозамещения толком не работает. По сути, для взрывного роста поставок оказалось достаточно укрепления рубля. В первом полугодии 2016-го доллар в среднем стоил около 70 рублей, в январе-июне 2017-го — 57-58 рублей. Российская валюта укрепилась на 20 процентов, и экономика сразу же принялась активно «всасывать» иностранные товары.

Есть лишь одно исключение из правила. В сельском хозяйстве и производстве продовольствия импорт продолжает падать. Снижение в июне — скромные 3,1 процента, но на фоне бурного роста в других секторах и это впечатляет. Можно сказать, что цели по импортозамещению в этой индустрии если не достигнуты, то достигаются.

Понятно, что частично падение поставок вызвано продолжающимся снижением расходов россиян. Почти нет спроса на продукты премиум-класса, часто ввозящиеся из-за рубежа. Кроме того, отменять продовольственное эмбарго тоже никто не собирается. Более того, есть все основания полагать, что даже в случае снятия европейских санкций, Москва попытается затянуть вопрос об отмене ответных ограничений — при министре сельского хозяйства Александре Ткачеве влияние лоббистов отечественного АПК весьма велико.

С другой стороны, есть и объективный рост по большинству позиций в агросекторе. Скажем, в прошлом году производство свинины увеличилось на 10 процентов. Этого почти достаточно, чтобы полностью удовлетворять внутренние потребности страны. И ходят слухи о возможных поставках российской свинины в Китай (абсолютный мировой лидер по производству и потреблению этого вида мяса). Правда, пока доступ российских свиноводов на китайский рынок ограничен из-за эпидемии АЧС. Похожая позитивная динамика наблюдается и в других аграрных секторах.

Статистика АПК выглядит достаточно радужно, но обманываться по этому поводу не стоит. По большому счету, аграрное производство — лишь разновидность сырьевого. Возможность питаться своими продуктами и что-то экспортировать за рубеж — приятный бонус, но только при условии, что вся экономика страны развивается нормально и сбалансированно. Только на сельском хозяйстве процветающую страну не построишь.

Вопрос баланса

Рост импорта может в перспективе вызвать крупную макроэкономическую проблему — замедление роста ВВП (одно из слагаемых которого — чистый экспорт), так как сальдо платежного баланса будет сокращаться. Впрочем, эксперты считают, что эта угроза скорее отдаленного будущего.

«Во втором квартале у нас обнаружился дефицит счета текущих операций. Но на мой взгляд, речь идет о каких-то крупных единовременных выплатах. Это могут быть и дивиденды иностранным акционерам, и долговые выплаты, и другие финансовые операции. Мне кажется, что через несколько месяцев ЦБ скорректирует результат по итогам квартала», — отметила Наталия Орлова.

По ее словам, рост импорта чреват ослаблением курса рубля. Но такое происходит не сразу, это факторы, накапливающиеся годами. Орлова добавила, что и экспорт из России также ощутимо растет. «Несырьевые экспортные отрасли увеличили поставки более чем на четверть, так что в значительной степени экспорт и импорт скомпенсировали друг друга», — заключила эксперт.

Дмитрий Мигунов

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