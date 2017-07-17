Россия нарастила импорт на 27 процентов

Импорт в Россию в январе-июне 2017 года вырос в годовом выражении на 27,1 процента, до 89,8 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

В июне стоимостной объем поставок зарубежных товаров составил 17,7 миллиарда долларов, что на 6,3 процента процента больше, чем месяцем ранее, подсчитали в ФТС.

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«В импорте продовольственных товаров увеличились закупки овощей в 1,7 раза, зерновых культур — на 40,5 процента, молочных продуктов — на 38,1 процента, фруктов — на 35 процентов, алкогольной и безалкогольной продукции — на 31,7 процента, растительного масла — на 26,4 процента, рыбы — на 22,0 процента, мяса и субпродуктов — на 14,9 процента, сахара — на 13,3 процента», — отмечается в сообщении.

При этом ввоз табака по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизился на 4,3 процента, указали в ФТС.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2017 года вырос на 25,7 процента в годовом выражении и составил 39,8 миллиарда долларов.

С января по май 2017 года Россия увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 25,9 процента в денежном выражении. Объем закупок составил 71,99 миллиарда долларов.