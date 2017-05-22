Импорт в Россию вырос на 23 процента

Импорт в Россию в январе-апреле 2017 года увеличился в годовом выражении на 23 процента и составил 55,3 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

В апреле стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 15,3 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущим месяцем он снизился на три процента.

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В апреле Госстат Украины сообщил, что за два месяца с начала года Киев увеличил экспорт в Россию на 54 процента — до 576,6 миллиона долларов. Это составляет девять процентов всех зарубежных поставок страны.

По данным Eurostat, поставки товаров из стран Европейского союза в Россию в январе-марте 2017 года выросли на 28 процентов, до 20 миллиардов евро. В свою очередь, импорт из России в ЕС увеличился на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 39,3 миллиарда евро.

Главное таможенное управление Китая зафиксировало рост товарооборот с Россией по итогам первого квартала на 29 процентов, до 18 миллиардов долларов.