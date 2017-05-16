ЕС увеличил импорт из России на 50 процентов

В первом квартале 2017 года импорт из России в страны ЕС увеличился на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 39,3 миллиарда евро. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил Eurostat.

В свою очередь, поставки товаров из Евросоюза в Россию выросли на 28 процентов, до 19,9 миллиарда евро.

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Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте составил 30,9 миллиарда евро против профицита в 28,2 миллиарда евро годом ранее.

В апреле итальянский политик, представитель партии «Лига Севера» Серджо Дивина заявил, что с момента введения антироссийских санкций Италия потеряла от 3,6 до 4 миллиардов евро.

В октябре 2016 года глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что для экономического роста России необходимо разрешить политические разногласия со странами Запада.

С марта 2014 года государства-члены Европейского союза начали поэтапно вводить санкции в отношении России. Свои действия они мотивировали конфликтом на востоке Украины и воссоединением Крыма с РФ. Речь идет как об индивидуальных санкциях, так и о секторальных (этот пакет ограничений затронул российские энергетический, оборонный и финансовый секторы).