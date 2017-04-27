Швейцария на треть нарастила экспорт в Россию

В первом квартале 2017 года швейцарский экспорт в Россию увеличился на 26 процентов — до 487 миллионов франков (490 миллионов долларов). При этом импорт снизился на 42 процента — до 60 миллионов франков (чуть более 60 миллионов долларов). Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила федеральная таможенная служба Швейцарии.

Положительное сальдо баланса торговли между странами в январе-марте составило 427 миллионов франков (429 миллионов долларов), отмечается в материалах ведомства.

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В марте экспорт из Швейцарии в Россию подскочил на 30 процентов — до 190 миллионов франков (191 миллиона долларов). Российские поставки также подросли на 5,4 процента, до 23 миллионов франков (23 миллиона долларов).

20 апреля итальянский политик, представитель партии «Лига Севера» Серджо Дивина заявил, что с момента введения антироссийских санкций Италия потеряла от 3,6 миллиарда до 4 миллиардов евро.

Швейцария не является членом Евросоюза, и власти страны заявляют, что сохраняют нейтралитет в вопросе антироссийских санкций. В 2014 году Берн ввел меры для того, чтобы территория Швейцарии не могла быть использована для обхода санкций торговыми партнерами. Почти ста россиянам и около 20 компаниям запрещено проводить финансовые операции в стране.