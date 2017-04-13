Объем торговли России и Китая вырос на треть

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2017 года вырос на 29,3 процента, до 18,1 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Главного таможенного управления КНР.

При этом объем поставок товаров из Китая в Россию увеличился на 22,4 процента, он составил 8,4 миллиарда долларов. Импорт российской продукции в КНР поднялся на 36,1 процента, до 9,7 миллиарда.

Совокупный объем внешней торговли Китая по итогам первого квартала увеличился на 15 процентов и достиг почти 900 миллиардов долларов.

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между РФ и Италией за последние годы рухнул в 2,5 раза.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе-феврале 2017 года Россия нарастила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.