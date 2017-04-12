Крепкий рубль назвали главной помехой импортозамещению

Потенциал российской программы импортозамещения исчез из-за укрепления рубля. Соответствующая экспертная оценка содержится в обзоре инвестиционной «дочки» Сбербанка — Sberbank CIB, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Аналитики констатировали, что в первом квартале 2017 года положительное сальдо счета текущих операций России сложилось в размере 22,8 миллиарда долларов по сравнению с 12,9 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее. Динамика объясняется подорожавшей нефтью — стоимость марки Brent за это время выросла на 57,2 процента. При этом экспорт в первом квартале 2017-го увеличился на 35,9 процента, до 82,1 миллиарда долларов, а импорт — на 24,9 процента до 47,6 миллиарда долларов.

«Рост импорта вопреки вялому локальному спросу подтверждает наше предположение, что потенциал импортозамещения исчез из-за укрепления рубля», — сказано в обзоре Sberbank CIB.

24 марта глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит курс на разумное импортозамещение.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе-феврале 2017 года Россия нарастила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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6 февраля замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко заявил, что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов. «Это то, что мы называем импортозамещением. То есть отечественные сыры, колбасы, другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена российской продукцией», — сказал он.