Торговля между Россией и Китаем выросла на 26 процентов

Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2017 года вырос на 25,7 процента в годовом выражении и составил 39,8 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

С января по июнь объем китайского импорта из России вырос на 29,3 процента — до 20,3 миллиарда долларов, объем экспорта увеличился на 22,2 процента — до 19,4 миллиарда долларов.

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В июне товарооборот между двумя государствами составил 7,4 миллиарда долларов.

Взаимная торговля между Россией и Китаем в мае 2017 года увеличилась на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,66 миллиарда долларов.

Москва и Пекин рассчитывают вывести оборот двусторонней торговли на уровень 200 миллиардов долларов к 2020 году.

