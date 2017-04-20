Россия и Китай увеличат товарооборот в три раза

Правительства России и Китая рассчитывают вывести оборот двусторонней торговли на уровень 200 миллиардов долларов к 2020 году. Об этом заявил директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития Евгений Попов, сообщает ТАСС.

Он добавил, что в первом квартале был отмечен бурный рост торговли между странами, превысивший 30 процентов.

По итогам 2016 года товарооборот между РФ и КНР вырос только на 2,2 процента. При этом общий его объем составил 69,52 миллиарда долларов.

В октябре представители Китая уже прогнозировали рост товарооборота между странами к 2020 году до 200 миллиардов долларов. Сделать это удастся благодаря большей открытости рынков двух стран друг для друга, считают они.

В 2014 году товарооборот России и КНР приблизился к отметке в 100 миллиардов долларов. Но в 2015-м из-за падения курса рубля сократился в денежном выражении примерно до 70 миллиардов (в физических объемах торговля не сокращалась). Аналогичные тенденции наблюдались в торговле РФ и с другими странами мира.