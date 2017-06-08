Объем торговли между Россией и Китаем вырос на 20 процентов

Товарооборот между Россией и Китаем в мае 2017 года увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,66 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

В январе — мае объем торговли между странами вырос на 26 процентов, до 32,4 миллиарда долларов. Поставки китайских товаров в Россию увеличились за пять месяцев на 22 процента, а российских в Китай — на 30 процентов.

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В целом экспорт Китая на мировой рынок в мае увеличился на 8,7 процента, до 191 миллиарда долларов, импорт — на 14,1 процента, до 150,2 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового баланса в прошедшем месяце составило 40,81 миллиарда долларов. Общий объем внешней торговли Китая в мае вырос на 11,3 процента, до 341,2 миллиарда долларов.

Правительства России и Китая рассчитывают вывести оборот двусторонней торговли на уровень 200 миллиардов долларов к 2020 году.

В первом квартале 2017 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3 процента, до 18,1 миллиарда долларов.

В 2016 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,2 процента, до 69,5 миллиарда долларов. Китайский экспорт вырос на 7,3 процента, до 37,3 миллиарда долларов, а импорт из России упал на 3,1 процента — до 32,2 миллиарда долларов.

