Россия нарастила импорт на 26 процентов

С января по май 2017 года Россия нарастила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 25,9 процента в денежном выражении. Объем закупок составил 71,99 миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Rambler News Service со ссылкой на предварительные расчеты Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом в мае стоимость купленных товаров достигла 16,56 миллиарда долларов.

Импорт машиностроительной продукции за отчетный период увеличился на 8,5 процента — до 8,67 миллиарда долларов, химической продукции — на 5,4 процента, до 3,07 миллиарда.

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Закупки продовольственных товаров и сырья для их производства выросли на процент — до 1,91 миллиарда долларов, текстильных изделий и обуви — на 7,5 процента, до 739,7 миллиона долларов.

Ранее, 8 июня, главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем в мае 2017 года увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт в Россию в январе-апреле 2017 года увеличился в годовом выражении на 23 процента и составил 55,3 миллиарда долларов.