МИД России назвал расширение санкций ЕС необоснованным шагом

Решение Совета ЕС о расширении санкций против России вызывает глубокое сожаление, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва рассматривает этот шаг как недружественный и необоснованный.

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«Складывается впечатление, что германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом», — сообщили в МИД.

Также в комментарии отмечается, что Россия «сохраняет заинтересованность в развитии экономического сотрудничества» с Германией и ЕС, несмотря на введенные ограничения. Однако, как заявили в Министерстве иностранных дел, Москва оставляет за собой право на ответные меры.

4 августа Евросоюз расширил ограничения в отношении России из-за скандала вокруг немецкого концерна Siemens. Брюссель добавил трех граждан России и три компании, вовлеченные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры.

