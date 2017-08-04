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Источник узнал о расширении санкций ЕС против России из-за скандала с Siemens

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Евросоюз в пятницу, 4 августа, рассмотрит вопрос о расширении антироссийских санкций из-за скандала вокруг немецкого концерна Siemens. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, барьеры для принятия этого решения отсутствуют, и ограничительные меры, вероятно, будут расширены.

26 июля расширение санкций поддержали послы 28 стран — членов сообщества. В случае, если это произойдет, под действие мер попадут четыре гражданина России (в том числе сотрудники Минэнерго), а также три компании, включая ту, что якобы доставила турбины Siemens в Крым. Как отмечает Reuters, с соответствующей инициативой выступила Германия.

21 июля Siemens объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намерен добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым.

Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. Однако в «Технопромэкспорте», бывшем партнере концерна, заявили 28 июля, что официально таких предложений не получали. Представитель госкомпании также отметил, что оборудование было модернизировано российской стороной. «При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию», — подчеркнул он.

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