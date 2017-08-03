Эксперты сообщили о привыкании россиян к антисанкционным продуктам

Россияне привыкают к антисанкционным продуктам, но недовольство качеством мяса, молока и молочных продуктов растет. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании «Ромир».

Две трети опрошенных считают, что качество продуктов из санкционных категорий за последний год не изменилось, в конце 2015 года такой ответ давали около половины респондентов. С конца 2015 года вдвое — до 15 процентов — выросло число недовольных качеством мяса, молока и молочных продуктов, отмечается в материалах «Ромир».

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Более половины опрошенных — 57 процентов — считают, что качество сыров за последний год не изменилось, хотя при предыдущем опросе такой ответ давали только 42 процента респондентов. Доля тех, кто считает, что качество сыров продолжает ухудшаться, сократилась — полтора года назад такого мнения придерживалась треть россиян, в середине 2017 года — 27 процентов.

При этом восприятие качества мяса и молочной продукции ухудшилось: с момента последнего опроса вдвое — до 15 процентов — выросло число недовольных качеством мяса, молока и молочных продуктов. При оценке качества колбасных изделий число недовольных увеличилось на треть — до 18 процентов.

«Таким образом, можно говорить, что период наибольших потрясений от замены брендов на полках и смены качества вновь появившихся товаров остался позади. Россияне постепенно привыкают к новым товарам, хотя бдительности в оценках не теряют», — отмечают эксперты.

По данным Федеральной таможенной службы, импорт в Россию в первом полугодии 2017 года вырос в годовом выражении на 27,1 процента, до 89,8 миллиарда долларов.

5 июля правительство России продлило срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран, которые ввели санкции против Москвы, до конца 2018 года.

28 июня Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.