Евросоюз продлит санкции против России

Страны-участницы Европейского союза продлят санкции в отношении России сроком на полгода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По словам собеседников агентства, решение будет принято в четверг, 14 декабря, во время саммита лидеров государств Евросоюза.

ЕС, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

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Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы в стране.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России подчеркивали что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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