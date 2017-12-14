Путин раскрыл свою миссию на следующий президентский срок

Президент России Владимир Путин заявил, что у него уже практически есть предвыборная программа. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Путин намерен сосредоточиться на развитии инфраструктуры, здравоохранения, образования, повышении доходов россиян. «Я уже много раз говорил о том, какой хотел бы видеть Россию», — напомнил он.

По его словам, страна должна быть современной. «Еще раз скажу — она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти», — сказал он.

