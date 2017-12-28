Рост экономики России назвали попыткой выдать желаемое за действительное

Экономика России в 2017 году отскочила от дна за счет повышения цены на нефть Urals с 42 долларов за баррель в 2016 году до 53 долларов в 2017-м, однако сложившееся положение аналитики считают неустойчивым. Об этом говорится в «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном Высшей школой экономики (ВШЭ), который поступил в «Ленту.ру».

«Восстановление экономики проходит не так гладко, как хотелось бы, говорит и коррекция ВВП в III квартале (вырос на 1,8 процента после 2,5 процента во II квартале), и сильное снижение индекса базовых видов экономической деятельности (рассчитывается аналитиками ВШЭ) во втором полугодии 2017 года, которое свело на нет весь рост первого полугодия», — отмечается в документе.

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С 2014 года выросли только сырьевые сектора: сельское хозяйство (10 процентов), добывающие производства (5,4 процента), грузооборот (7,3 процента) и оптовая торговля (2,6 процента). Промпроизводство по итогам года вырастет на 0,9 процента, но исключительно за счет добывающих отраслей, которые росли в 2015-2016 годах. Согласно документу, оптимизм вселяет рост цен на нефть Urals до 63 долларов, он не окажет такого же большого влияния на ВВП, как в 2017 году, из-за бюджетного правила, которое начнет действовать в 2018-м, — дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, направят в резервы.

По данным Росстата, в январе-сентябре прирост инвестиций составил 4,2 процента в сравнении с тем же периодом 2016 года. Однако при рассмотрении показателя в III квартале инвестиционная активность упала на 2,2 процента в сравнении со II кварталом. Оптимистичные цифры по росту инвестиций в январе-сентябре связаны с досчетом объема вложений малого бизнеса, а также за счет инвестиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами. По оценке Росстата, такие вложения составили около 25 процентов от общего объема — в реальном выражении, по данным ВШЭ, их прирост составил 12 процентов (инвестиции крупных и средних компаний выросли в январе — сентябре на 1,6 процента).

В докладе отмечается, что Росстат использует коэффициент досчета двухлетней давности, поскольку пока подвел итоги лишь за 2015 год — за это время доля малого и среднего бизнеса в общем объеме вложений могла сократиться.

«Так или иначе, налицо замедление роста инвестиций. Вкупе с замедлением роста (а в текущем моменте и вовсе со спадом) в промышленности и экономике в целом, это ставит под вопрос начало фазы полноценного роста. Все разговоры об этом были скорее попыткой выдать желаемое за действительное», — говорится в комментарии.

Ранее Bank of America Merril Lynch проанализировал прямые иностранные инвестиции в российские фонды и пришел к выводу, что 2017 год может стать самым провальным с точки зрения привлечения вложений в российскую экономику. Тренд связывают с внешнеполитическими факторами и отсутствием значимых факторов роста российской экономики.

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