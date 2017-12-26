В Россию перестали верить

Уходящий год, вероятно, станет самым провальным для России в сфере привлечения иностранных инвестиций с момента введения санкций со стороны западных стран. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Bank of America Merril Lynch (BofA), где были проанализированы прямые иностранные инвестиции в российские фонды.

Согласно полученным данным, только за неполный декабрь текущего года чистый отток капиталов из инвестирующих в Россию фондов составил 161 миллион долларов. По подсчетам BofA, чистый отток из российских фондов за неполный 2017 год приблизился к 900 миллионам долларов, что перекрывает весь позитив прошлого года, когда в них вложили 870 миллионов долларов.

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Негативная статистика и недоверие инвесторов отправили Россию в группу аутсайдеров среди стран БРИК. Хуже выступил только Китай, из фондов которого вывели в общей сложности 6,6 миллиарда долларов. В индийскую экономику через фонды вложили 4,2 миллиарда, в бразильскую — 2,7 миллиарда. Совокупные вложения через инвестфонды в рынки развитых стран составили 220 миллиардов долларов, в рынки развивающихся стран — более 62 миллиардов.

Этот тренд эксперты, опрошенные изданием, связывают с отсутствием позитивных изменений в отношениях между Вашингтоном и Москвой в контексте избрания президентом США Дональда Трампа, наращиванием санкционного противостояния, а также отсутствие значимых драйверов роста российской экономики. Рост инвестиций в российские фонды был зафиксирован только осенью — когда значительно подросли цены на нефть.

Во вторник, 26 декабря, эксперты британского Центра экономических и деловых исследований предрекли России вылет из списка крупнейших экономик мира. К 2032 году Россию обгонит даже Турция.

В середине декабря Россия попала в топ-5 стран, которые выводят деньги в офшорные юрисдикции. Самой популярной зоной стал Кипр, куда были направлены около 30 процентов российских прямых иностранных инвестиций.

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