Россия вошла в пятерку главных инвесторов в офшоры

Россия по итогам 2016 года вошла в пятерку стран — главных инвесторов в офшоры. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС). Копия доклада имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Самой популярной офшорной зоной стал Кипр, куда были направлены около 30 процентов российских прямых иностранных инвестиций. В целом российские зарубежные вложения сокращались в 2015–2016 годах, а также в первой половине 2017-го. Однако объемы российских прямых инвестиций в офшоры после падения в 2014 и 2015 годах сначала до 30,24 миллиарда долларов, а затем до 9,28 миллиарда в 2016-м выросли — до 15,51 миллиарда.

В то же время из-за ужесточения регулирования офшорных предприятий с 1 января 2015 года вырос приток инвестиций из офшоров в Россию. Это произошло за счет Багамских и Бермудских островов. Как отмечается в мониторинге, эти прямые иностранные инвестиции связаны с репатриацией капитала. Тенденция по выводу из офшоров российского капитала связана с удорожанием их обслуживания, а также с введением обязательной отчетности о контролируемых иностранных компаниях в 2015 году, считают эксперты.

Президент России Владимир Путин в 2012 году призвал разработать меры по деофшоризации экономики. Закон, предусматривающий создание механизма налогообложения прибыли офшорных компаний, появился в 2014 году. Документ также вводил понятия «контролирующее лицо» и «контролируемая иностранная компания», обязывая первых уведомлять об участии в последних.

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