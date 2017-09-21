Минфин исключит Гонконг из черного списка офшоров

Минфин России подготовил приказ об исключении Гонконга из черного списка офшоров в связи с ратификацией правительственного соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

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Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через месяц после опубликования. Минфином будут внесены изменения в приказ от 13 ноября 2007 года, который утверждает перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

С 1 января 2017 года Федеральная налоговая служба исключила Гонконг из списка государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.

На данный момент черный список Минфина включает 42 зоны. Это независимые государства, отдельные внутренние административные образования, подчиненные территории.