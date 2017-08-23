Финансы
 

Богатые россияне вывели в офшоры более триллиона долларов

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Офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам валового национального дохода (ВНД), объем резервов страны составляет 25 процентов от ВНД. Об этом говорится в исследовании Национального бюро экономических исследований США.

Объем валютных резервов России составляет почти 350 миллиардов долларов (данные ЦБ на 1 августа). Таким образом, согласно оценке бюро, в офшорах хранится свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей.

При этом объем офшорного капитала равен по величине финансовым активам внутри страны, отмечается в документе. «То есть объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах, — равен активам, хранимым всем населением России внутри страны», — подчеркивают авторы исследования.

Эксперты указывают на экстремальный уровень неравенства и концентрацию ресурсов на основе ренты. В настоящее время перекос в распределении доходов в России находится на уровне США — 1 процент граждан получают 20-25 процентов всех доходов в стране.

В апреле 2016 года Сергей Меняйло, будучи губернатором Севастополя, заявил о необходиммости создания в Крыму зоны повышенной комфортности — подобие офшора — вместо действующей свободной экономической зоны (СЭЗ).

В 2013 году президент России Владимир Путин поручил разработать меры по деофшоризации экономики. Глава государства предложил применять российские правила налогообложения в отношении компаний, которые зарегистрированы в офшоре и принадлежат российскому собственнику.

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