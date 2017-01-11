Минфин предложил исключить Гонконг из списков офшоров

Минфин России предлагает исключить Гонконг (Сянган) из списка офшорных юрисдикций. Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Изменения вносятся Минфином России в приказ в связи с ратификацией соглашения между правительством Российской Федерации и правительством специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — отмечается в материалах. Изменения должны вступить в силу в сентябре нынешнего года.

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